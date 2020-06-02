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02.06.2020  16:41   

ДТП: две легковушки не поделили Сумскую (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькове - авария.

На углу улиц Сумской/Данилевского столкнулись две легковушки.

Скоро подъедут копы, все идет к пробке.

Подробностей пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, сумская
 
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