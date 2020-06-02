ДТП: две легковушки не поделили Сумскую (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в центре Харькове - авария.
На углу улиц Сумской/Данилевского столкнулись две легковушки.
Скоро подъедут копы, все идет к пробке.
Подробностей пока нет.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
влажность:
давление:
ветер: