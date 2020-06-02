02.06.2020 14:38

Крупный склад изготовленных кустарно и ввезенных из России сигарет накрыли в Харькове

Правоохранители Харькова изъяли более 50 000 пачек контрабандных сигарет.



// Нацполиция

Правоохранители раскрыли разветвленную преступную схему хранения, транспортировки и сбыта сигарет.

Злоумышленники незаконно реализовывали табачные изделия российского и украинского производства без марок акцизного налога, а также незаконно изготовленных сигарет без упаковок и этикеток.

В ходе обысков, проведенных 2 июня совместно со следователями СУ ГУНП Харьковской области и ГУ ГФС в Харьковской области на территории жилого и складского помещений, расположенных в Киевском и Московском районах г Харькова, и в двух транспортных средствах, изъято около 50 тыс. пачек сигарет.



Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые табачные изделия и назначения соответствующих экспертиз.

Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.