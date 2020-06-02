Крупный склад изготовленных кустарно и ввезенных из России сигарет накрыли в Харькове

Правоохранители Харькова изъяли более 50 000 пачек контрабандных сигарет.
Правоохранители раскрыли разветвленную преступную схему хранения, транспортировки и сбыта сигарет.
Злоумышленники незаконно реализовывали табачные изделия российского и украинского производства без марок акцизного налога, а также незаконно изготовленных сигарет без упаковок и этикеток.
В ходе обысков, проведенных 2 июня совместно со следователями СУ ГУНП Харьковской области и ГУ ГФС в Харьковской области на территории жилого и складского помещений, расположенных в Киевском и Московском районах г Харькова, и в двух транспортных средствах, изъято около 50 тыс. пачек сигарет.
Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые табачные изделия и назначения соответствующих экспертиз.
Обыски проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
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2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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