Неизвестный подрался с охранником: информация полиции (ВИДЕО)

Конфликт произошел на Основе.
Как сообшили в ГУ Нацполиции, в 17:04 поступило сообщение в полицию Основянского района о конфликте охранника с неизвестным мужчиной на улице Достоевского.
Выезжала СОГ, опросили свидетелей.
Личность злоумышленника пока не установлена.
Информация зарегистрирована в Едином рееестре, идет проверка.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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