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02.06.2020  12:46   

Неизвестный подрался с охранником: информация полиции (ВИДЕО)

Конфликт произошел на Основе.


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Как сообшили в ГУ Нацполиции, в 17:04 поступило сообщение в полицию Основянского района о конфликте охранника с неизвестным мужчиной на улице Достоевского.

Выезжала СОГ, опросили свидетелей. 

Личность злоумышленника пока не установлена. 

Информация зарегистрирована в Едином рееестре, идет проверка.

 

Тэги:  драка, конфликт, харьков
 
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