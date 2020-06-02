На Старой Салтовке сгорел Ford Focus (ВИДЕО)

На улице Ивана Высочиненко загорелся Ford Focus.
Пожар произошел утром 2 июня.
Со слов очевидцев, возгорание произошло из-за проводки.
Пострадавших нет.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
влажность:
давление:
ветер: