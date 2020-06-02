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02.06.2020  11:38   

На Старой Салтовке сгорел Ford Focus (ВИДЕО)

На улице Ивана Высочиненко загорелся Ford Focus.


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Пожар произошел утром 2 июня.

Со слов очевидцев, возгорание произошло из-за проводки.

Пострадавших нет.

Тэги:  пожар, харьков
 
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