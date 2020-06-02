Босой двухлетний ребенок ночью гулял по улицам Харькова (ФОТО)

В 04:00 на улице Мира, 44 была найдена девочка примерно двухлетнего возраста.
О происшествии написали социальные сети.
«Гуляла по лужам и радовалась жизни в лёгкой кофточке, колготках и штанишках. Без верхней одежды, без обуви , без головного убора и внимание , без родителей или кого-либо из взрослых», – говорится в сообщении.
Ребенка доставили в больницу. Позже нашлись родители. Они заявили в полицию о пропаже ребенка около восьми часов утра.
«Со слов родителей, собака открыла дверь и девочка ушла бродить по улице», – написали соцсети.
За недобросовестное соблюдение родительских обязанностей на родителей девочки составили админпротокол.
Дальнейшая судьба ребенка будет решаться через службу по защите детей.
В полиции подтвердили данный факт, сообщив, что девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев босиком гуляла в одиночестве во дворе дома по улице Мира. Об этом в Индустриальный отдел полиции сообщили 2 июня в 4:21 из службы «102».
Также предварительно установлено, что девочка выбежала на улицу из квартиры после того, как дверь открыла собака. Все другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ребенок доставлен в одну из районных больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала.
Полицейские составили в отношении родителей протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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