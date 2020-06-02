02.06.2020 10:33

Босой двухлетний ребенок ночью гулял по улицам Харькова (ФОТО)

В 04:00 на улице Мира, 44 была найдена девочка примерно двухлетнего возраста.



// Facebook

О происшествии написали социальные сети.

«Гуляла по лужам и радовалась жизни в лёгкой кофточке, колготках и штанишках. Без верхней одежды, без обуви , без головного убора и внимание , без родителей или кого-либо из взрослых», – говорится в сообщении.



Ребенка доставили в больницу. Позже нашлись родители. Они заявили в полицию о пропаже ребенка около восьми часов утра.

«Со слов родителей, собака открыла дверь и девочка ушла бродить по улице», – написали соцсети.

За недобросовестное соблюдение родительских обязанностей на родителей девочки составили админпротокол.

Дальнейшая судьба ребенка будет решаться через службу по защите детей.

В полиции подтвердили данный факт, сообщив, что девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев босиком гуляла в одиночестве во дворе дома по улице Мира. Об этом в Индустриальный отдел полиции сообщили 2 июня в 4:21 из службы «102».



Также предварительно установлено, что девочка выбежала на улицу из квартиры после того, как дверь открыла собака. Все другие обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ребенок доставлен в одну из районных больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала.



Полицейские составили в отношении родителей протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.