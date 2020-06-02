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02.06.2020  10:27   

На ХТЗ столкнулись два красных Жигуля (ФОТО)

Авария произошла утром 2 июня.


// Facebook

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Столкновение произошло на перекрестке проспекта Алешина и улицы Мира.

По свидетельствам очевидцев, обошлось без пострадавших.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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