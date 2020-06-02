В Русской Лозовой сгорел сарай

Пожарные оперативно ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Дергачевском районе.
1 июня в 12:51 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в селе Русская Лозовая, пер. Садовый, 10-А.
Когда спасатели прибыли на вызов, огнем уже полностью была охвачена крыша сарая, откуда и начался пожар. Ее площадь составляла 30 кв.м.
Пожарные оперативвно локализовали распространение огняне допустив его опрокидывания на рядом расположенные хозяйственные постройки и сам жилой дом, расположенный в 4 метрах от очага пожара, и в 13.40 полностью его ликвидировали.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
влажность:
давление:
ветер: