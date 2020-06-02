02.06.2020 10:18

В Русской Лозовой сгорел сарай

Пожарные оперативно ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Дергачевском районе.



// ГСЧС

1 июня в 12:51 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в селе Русская Лозовая, пер. Садовый, 10-А.



Когда спасатели прибыли на вызов, огнем уже полностью была охвачена крыша сарая, откуда и начался пожар. Ее площадь составляла 30 кв.м.

Пожарные оперативвно локализовали распространение огняне допустив его опрокидывания на рядом расположенные хозяйственные постройки и сам жилой дом, расположенный в 4 метрах от очага пожара, и в 13.40 полностью его ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.