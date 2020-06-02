Главная Новости Криминал и происшествия В Русской Лозовой сгорел сарай
02.06.2020  10:18   

В Русской Лозовой сгорел сарай

Пожарные оперативно ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Дергачевском районе.


// ГСЧС

1 июня в 12:51 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в селе Русская Лозовая, пер. Садовый, 10-А.

Когда спасатели прибыли на вызов, огнем уже полностью была охвачена крыша сарая, откуда и начался пожар. Ее площадь составляла 30 кв.м.

Пожарные оперативвно локализовали распространение огняне допустив его опрокидывания на рядом расположенные хозяйственные постройки и сам жилой дом, расположенный в 4 метрах от очага пожара, и в 13.40 полностью его ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.06 Криминал и происшествия На Старой Салтовке сгорел Ford Focus (ВИДЕО) 01.06 Криминал и происшествия Пожарные спасли мужчину и эвакуировали 20 человек из девятиэтажки (ФРОТО) 31.05 Криминал и происшествия Рядом с крупным строймаркетом на ходу загорелся автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 