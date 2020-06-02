02.06.2020 09:25

Сколько браконьеров поймали в мае, рассказали в рыбоохранном патруле

В течение мая рыбоохранным патрулем зафиксировано более 300 тысяч гривен убытков.



//khr.darg.gov.ua

В период с 1 по 31 мая государственными инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля проведено 14 рейдов и разоблачены 114 нарушений природоохранного законодательства, из которых 45 - грубые (ч. 4 ст. 85 КоАП).

Также составлено 42 протокола по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), 2 - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) и 13 - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов). Оформлено 12 актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.



«За данный период на нарушителей наложено 5780 грн штрафов. Сумма нанесенного ущерба составляет 334 141 грн. В ходе проведенных рыбоохранных мероприятий государственными инспекторами изъято 716,4 кг водных биоресурсов, из которых 146,5 кг - на рынках. Также изъято 11 плавсредств, 87 ед. запрещенных орудий лова, среди которых 2762 метров сетей и еще 2198 метров сетей по актам обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен», - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.



Например, 14 мая на озере Лиман Змиевского района задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы запрещенными орудиями лова – лесковой сеткой. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 14,1 кг.



25 мая на Печенежском водохранилище напротив села Рубежное Волчанского района задержан гражданин, который в дюралевой лодке ловил рыбу запрещенными орудиями лова, а именно рыбацкими сетками в количестве 5 шт (410 м). Общий вес улова составил 35 кг.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.



«Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы, просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «Горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94», – обращаются правоохранители.