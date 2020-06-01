01.06.2020 18:48

Ущерб в полтора миллиона: чиновника таможни будут судить (ФОТО)

В суд направлен обвинительный акт.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Харьковской таможни ГФС по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Как ранее сообщал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Александр Цимбалистенко, в январе 2018 года в ходе проверки должностные лица таможни выявили нарушения требований Таможенного кодекса Украины. Декларант заявил ложные сведения относительно кода товара согласно УКТ ВЭД, чтобы уклониться от уплаты пошлины более 540 тыс. грн за ввезенный им товар - оборудование для обработки МДФ-плит.

В соответствии с требованиями таможенного кодекса Украины, заместитель начальника Харьковской таможни ГФС, являясь должностным лицом, обязан в течение 6 месяцев со дня выявления факта нарушения таможенных правил составить протокол о нарушении таможенных правил в отношении указанного мужчины по ч. 1 ст. 485 ТК Украины и применить в отношении него как декларанта штрафные санкции в размере 300% от суммы ущерба - свыше 540 тыс. грн, однако не сделал этого.

Таким образом, действия служащего нанесли государству ущерб на сумму свыше 1 600 000 грн, что является тяжкими последствиями.

Под процессуальным руководством прокуратуры указанному мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста и он отстранен от должности.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.