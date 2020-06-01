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01.06.2020  15:44   

Вышел из тюрьмы и задушил соперника: приговор вынесен

Обвиняемый отправится за решетку на 8 лет.


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Октябрьский районный суд. Харькова признал виновным 47-летнего мужчину в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
В феврале неоднократно судимый за корыстные преступления житель Красноградского района Харьковской области освободился из мест лишения свободы и в тот же день приехал в гости к своей знакомой, проживающей в городе Харькове.
 
В квартире знакомой они начали распивать спиртные напитки, где к ним присоединился еще один знакомый его подруги.
 
В ходе общения между мужчинами возникла бытовая ссора, во время которой они начали драться и обвиняемый своими руками задушил собутыльника.
 
После этого злоумышленник самостоятельно вызвал сотрудников полиции и был задержан на месте происшествия.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, задушил, харьков
 
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