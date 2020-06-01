Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные спасли мужчину и эвакуировали 20 человек из девятиэтажки (ФРОТО)
01.06.2020  11:35   

Пожарные спасли мужчину и эвакуировали 20 человек из девятиэтажки (ФРОТО)

Пожар произошел в Новобаварском район.


// ГСЧС

31 мая в 17:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой 9-жтажке на ул. Пермской, 27.

В квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади около 5 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространялось лестничной клеткой на верхние этажи.

В задымленной квартире спасатели нашли ее 79-летнего хозяина и вывели на свежий воздух.

Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось выводить наружу еще 20 жителей данного жилого дома, из которых 5 детей.

В 17:35 пожар локализован. Окончательная его ликвидация состоялась в 18:38.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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