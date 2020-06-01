Пожарные спасли мужчину и эвакуировали 20 человек из девятиэтажки (ФРОТО)

Пожар произошел в Новобаварском район.
31 мая в 17:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой 9-жтажке на ул. Пермской, 27.
В квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади около 5 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространялось лестничной клеткой на верхние этажи.
В задымленной квартире спасатели нашли ее 79-летнего хозяина и вывели на свежий воздух.
Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось выводить наружу еще 20 жителей данного жилого дома, из которых 5 детей.
В 17:35 пожар локализован. Окончательная его ликвидация состоялась в 18:38.
Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажность:
давление:
ветер: