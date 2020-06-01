01.06.2020 11:35

Пожарные спасли мужчину и эвакуировали 20 человек из девятиэтажки (ФРОТО)

Пожар произошел в Новобаварском район.



// ГСЧС

31 мая в 17:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилой 9-жтажке на ул. Пермской, 27.



В квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади около 5 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространялось лестничной клеткой на верхние этажи.

В задымленной квартире спасатели нашли ее 79-летнего хозяина и вывели на свежий воздух.

Из-за сильного задымления лестничной клетки пожарным пришлось выводить наружу еще 20 жителей данного жилого дома, из которых 5 детей.



В 17:35 пожар локализован. Окончательная его ликвидация состоялась в 18:38.



Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.