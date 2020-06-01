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01.06.2020  09:55   

У Харкові через негоду впало близько двох десятків дерев

19 дерев було повалено в Харкові в результаті сильного вітру станом на 9:00 1 червня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті комунального господарства, по два дерева впали на зелених зонах в Індустріальному, Московському і Шеченківського районах. Ще по одному випадку зафіксовано в Холодногірському, Київському та Новобаварському районах. На даний момент всі дерева розпиляні і вивезені.

За інформацією Департаменту житлового господарства, на прибудинкових територіях через негоду було повалено десять дерев і 16 великих гілок. Частину з них комунальники вже розпиляли і вивезли, інші дерева - прибирають.

Источник:   ХМР
 Тэги:  непогода, упало дерево, харьков
 
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