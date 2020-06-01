01.06.2020 09:55

У Харкові через негоду впало близько двох десятків дерев

19 дерев було повалено в Харкові в результаті сильного вітру станом на 9:00 1 червня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті комунального господарства, по два дерева впали на зелених зонах в Індустріальному, Московському і Шеченківського районах. Ще по одному випадку зафіксовано в Холодногірському, Київському та Новобаварському районах. На даний момент всі дерева розпиляні і вивезені.

За інформацією Департаменту житлового господарства, на прибудинкових територіях через негоду було повалено десять дерев і 16 великих гілок. Частину з них комунальники вже розпиляли і вивезли, інші дерева - прибирають.