У Харкові через негоду впало близько двох десятків дерев

19 дерев було повалено в Харкові в результаті сильного вітру станом на 9:00 1 червня.
Як повідомили в Департаменті комунального господарства, по два дерева впали на зелених зонах в Індустріальному, Московському і Шеченківського районах. Ще по одному випадку зафіксовано в Холодногірському, Київському та Новобаварському районах. На даний момент всі дерева розпиляні і вивезені.
За інформацією Департаменту житлового господарства, на прибудинкових територіях через негоду було повалено десять дерев і 16 великих гілок. Частину з них комунальники вже розпиляли і вивезли, інші дерева - прибирають.
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