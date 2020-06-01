Подростка, сбежавшего из больницы, нашли на улицах Харькова

Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.
Сообщение об исчезновении 16-летнего харьковчанина поступило в полицию 29 мая около 20:30 от дежурного врача медицинского учреждения, где подросток проходил лечение. На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции.
В течение суток сотрудники сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела милиции и отдела ювенальной превенции Управление превентивной деятельности Харьковской области разыскали пропавшего. Он бродил по улицам города.
В связи с тем, что местонахождение матери подростка правоохранителям установить не удалось, его госпитализировали в больницу.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. К вечеру дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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