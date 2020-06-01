01.06.2020 09:27

Подростка, сбежавшего из больницы, нашли на улицах Харькова

Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.



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Сообщение об исчезновении 16-летнего харьковчанина поступило в полицию 29 мая около 20:30 от дежурного врача медицинского учреждения, где подросток проходил лечение. На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции.



В течение суток сотрудники сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела милиции и отдела ювенальной превенции Управление превентивной деятельности Харьковской области разыскали пропавшего. Он бродил по улицам города.



В связи с тем, что местонахождение матери подростка правоохранителям установить не удалось, его госпитализировали в больницу.