01.06.2020 08:27

Дело мошенников, выманивших у пенсионерки 400 тысяч на якобы операцию дочери, пересмотрят в суде

Харьковская местная прокуратура №2 обжаловать приговор суда в отношении двоих мошенников, которые признаны виновными по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).



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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух мошенников по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).



В ходе досудебного расследования установлено, что в конце 2019 пожилой женщине позвонила неизвестная и представившись работником медучреждения, сообщила, что ее дочь якобы попала в ДТП, находится в больнице и нуждается в операции. В это же время на мобильный телефон потерпевшей позвонила якобы ее дочь и, умоляя о помощи, попросила передать ей денежные средства.



В тот же день к месту проживания потерпевшей прибыл псевдоработников больницы, которому введена в заблуждение женщина отдала более 400 тыс. грн на операцию для дочери.



21 мая 2020 года приговором суда указанные лица признаны виновными и приговорены к лишению свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.



В связи с несоответствием назначенного судом наказания тяжести уголовного преступления и мягкости приговора прокурором готовится апелляционная жалоба на указанное судебное решение.