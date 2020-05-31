Главная Новости Криминал и происшествия Рядом с крупным строймаркетом на ходу загорелся автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)
31.05.2020  16:00   

Рядом с крупным строймаркетом на ходу загорелся автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

Возгорание произошло в рйоне строения по проспекту Льва Ландау, 2/2.


// ГСЧС

Пожар произошел 31 мая около девяти часов утра.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей горел автомобиль «Део Ланос» на площади 4 кв.м.

В результате пожара пострадал владелец автомобиля. С ожогами лица и верхних конечностей госпитализирован в ожоговый центр.

В 9:09 пожар был локализован, а в 09:40 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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