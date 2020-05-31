Рядом с крупным строймаркетом на ходу загорелся автомобиль (ВИДЕО, ФОТО)

Возгорание произошло в рйоне строения по проспекту Льва Ландау, 2/2.
Пожар произошел 31 мая около девяти часов утра.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей горел автомобиль «Део Ланос» на площади 4 кв.м.
В результате пожара пострадал владелец автомобиля. С ожогами лица и верхних конечностей госпитализирован в ожоговый центр.
В 9:09 пожар был локализован, а в 09:40 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
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