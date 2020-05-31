31.05.2020 13:41

Под Харьковом автобус съехал в кювет: есть пострадавшие (ФОТО)

Спасатели деблокировали при ДТП из искореженного рейсового автобуса пострадавшего водителя.



// ГСЧС

31 мая около 7:31 возле села Великая Шапковка Купянского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Рейсовый автобус ПАЗ «Смородьковка - Купянск» съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель 1963 года рождения и пассажир 1952 года.

На место происшествия прибыли спасатели 44-й части ГСЧС и с помощью специального пневматического деблокировали пострадавшего водителя.

Вместе с пострадавшим пассажиром их передали бригаде скорой медицинской помощи.



Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.