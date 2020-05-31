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31.05.2020  13:41   

Под Харьковом автобус съехал в кювет: есть пострадавшие (ФОТО)

Спасатели деблокировали при ДТП из искореженного рейсового автобуса пострадавшего водителя.


// ГСЧС

31 мая около 7:31 возле села Великая Шапковка Купянского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Рейсовый автобус ПАЗ «Смородьковка - Купянск» съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель 1963 года рождения и пассажир 1952 года.

На место происшествия прибыли спасатели 44-й части ГСЧС и с помощью специального пневматического деблокировали пострадавшего водителя.

Вместе с пострадавшим пассажиром их передали бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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