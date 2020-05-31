Под Харьковом автобус съехал в кювет: есть пострадавшие (ФОТО)

Спасатели деблокировали при ДТП из искореженного рейсового автобуса пострадавшего водителя.
31 мая около 7:31 возле села Великая Шапковка Купянского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Рейсовый автобус ПАЗ «Смородьковка - Купянск» съехал в кювет, в результате чего пострадал водитель 1963 года рождения и пассажир 1952 года.
На место происшествия прибыли спасатели 44-й части ГСЧС и с помощью специального пневматического деблокировали пострадавшего водителя.
Вместе с пострадавшим пассажиром их передали бригаде скорой медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.
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