30.05.2020 14:01

Патрульные выложили видео ДТП, в котором погиб полицейский

Авария произошла в ночь на 30 мая на Московском проспекте.



// Нацполиция

Напомним, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 22-летний сотрудник одного из отделов полиции, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем «Toyota Prius». Водитель и пассажирка Daewoo Lanos погибли на месте происшествия.

Управление патрульной полиции опубликовало на своей странице в Facebook видео момента столкновения.



Камера сняла, как Lanos заносит на встречную полосу и разворачивает, после чего машина врезается в патрульный автомобиль Toyota Prius.