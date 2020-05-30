Патрульные выложили видео ДТП, в котором погиб полицейский

Авария произошла в ночь на 30 мая на Московском проспекте.
Напомним, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 22-летний сотрудник одного из отделов полиции, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем «Toyota Prius». Водитель и пассажирка Daewoo Lanos погибли на месте происшествия.
Управление патрульной полиции опубликовало на своей странице в Facebook видео момента столкновения.
Камера сняла, как Lanos заносит на встречную полосу и разворачивает, после чего машина врезается в патрульный автомобиль Toyota Prius.
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