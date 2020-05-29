ДТП: под Харьковом столкнулись две фуры (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом - авария.
В районе Краснограда на трассе Харьков-Днепр столкнулись две фуры.
Больше 1 тонны кислоты вылилось на дорогу.
Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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