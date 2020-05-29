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29.05.2020  19:33   

ДТП: под Харьковом столкнулись две фуры (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом - авария.

В районе Краснограда на трассе Харьков-Днепр столкнулись две фуры.

Больше 1 тонны кислоты вылилось на дорогу.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, вылилась кислота
 
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