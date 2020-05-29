29.05.2020 17:49

Современные рабовладельцы взяты под стражу и предстанут перед судом

Двум фермерам, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации в Харьковской области, следователи сообщили о подозрении.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые на территории собственного фермерского хозяйства в селе Малая Рогань занимались вербовкой лиц для принудительного труда на собственном хозяйстве.

Они организовали подбор лиц, которые искали работу. Во время встреч с гражданами злоумышленники обещали им высокооплачиваемую работу с надлежащими условиями проживания, питанием и работой в фермерском хозяйстве.

После достижения соответствующей договоренности размещали рабочих на ферме, где в дальнейшем эксплуатировали их как безвозмездную рабочую силу.

Фермеры принуждали граждан работать и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия.

25 мая 2020 года в ходе обысков бойцы полка полиции особого назначения, совместно с прокуратурой Харьковской области обнаружили 9 человек - трех женщин, пятерых мужчин и одного несовершеннолетнего парня

Они подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователи сообщили мужчине и жене о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

29 мая 2020 года подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судебное расследованиепо данному делу находится на контроле руководства СУ ГУНП в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области.