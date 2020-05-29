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29.05.2020  17:49   

Современные рабовладельцы взяты под стражу и предстанут перед судом

Двум фермерам, которые вербовали людей для трудовой эксплуатации в Харьковской области, следователи сообщили о подозрении.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, что в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые на территории собственного фермерского хозяйства в селе Малая Рогань занимались вербовкой лиц для принудительного труда на собственном хозяйстве.
 
Они организовали подбор лиц, которые искали работу. Во время встреч с гражданами злоумышленники обещали им высокооплачиваемую работу с надлежащими условиями проживания, питанием и работой в фермерском хозяйстве.
 
После достижения соответствующей договоренности размещали рабочих на ферме, где в дальнейшем эксплуатировали их как безвозмездную рабочую силу.
 
Фермеры принуждали граждан работать и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия.
 
25 мая 2020 года  в ходе обысков бойцы полка полиции особого назначения, совместно с прокуратурой Харьковской области обнаружили 9 человек - трех женщин, пятерых мужчин и одного несовершеннолетнего парня 
 
Они подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Полицейские изъяли вещественные доказательства.
 
Следователи сообщили мужчине и жене о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
 
29 мая 2020 года подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Судебное расследованиепо данному делу находится на контроле руководства СУ ГУНП в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  эксплуатация, взяты под стражу, харьков
 
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