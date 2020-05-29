Внимание! Поджог авто на парковке: видео преступления (ВИДЕО)

В Харькове видеокамера зафиксировала. как престпник поджог машину
Как сообщают очевидцы в соцсети, сегодня, 29 мая 202щз года в 10 часов утра неизвестный поджог автомобиль на парковке ЖК “River Town”.
Видеокамера зафиксирвала момент преступления.
Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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