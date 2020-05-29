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29.05.2020  15:19   

Внимание! Поджог авто на парковке: видео преступления (ВИДЕО)

В Харькове видеокамера зафиксировала. как престпник поджог машину


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсети, сегодня, 29 мая 202щз года в 10 часов утра неизвестный поджог автомобиль на парковке ЖК “River Town”.

Видеокамера зафиксирвала момент преступления.

Тэги:  поджог авто, пожар, харьков, преступление, как поджигают машины
 
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