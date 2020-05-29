29.05.2020 14:19

Оптовый склад наркоты: хозяйка горы психотропов - под стражей (ФОТО)

Харьковчанке, которая прятала «оптовый склад» наркотиков, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 сообщено о подозрении 22-летней харьковчанке по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта психотропных веществ и особо опасных наркотических средств (ч.2 ст. 307 УК Украины).

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, установлено, что девушка выполняла функции «оптового склада» и фасовщика в интернет-магазине, который работает в одном из мессенджеров. В квартире девушка хранила наркотики и психотропные вещества для дальнейшего сбыта путем «закладок».

26 мая 2020 года сотрудниками Холодногорского отдела полиции совместно с прокурором отдела Харьковской местной прокуратуры № 1 в ходе обыска по месту жительства харьковчанки обнаружено и изъяты оптовые партии наркосредств: психотропное вещество, оборот которого ограничен - амфетамин и наркотическое средство - каннабис.

Также проведен обыск в автомобиле девушки, во время которого изъято порошкообразное вещество и вещество растительного происхождения.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.