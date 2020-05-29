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29.05.2020  14:19   

Оптовый склад наркоты: хозяйка горы психотропов - под стражей (ФОТО)

Харьковчанке, которая прятала «оптовый склад» наркотиков, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 сообщено о подозрении 22-летней харьковчанке по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта психотропных веществ и особо опасных наркотических средств (ч.2 ст. 307 УК Украины).
 
Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, установлено, что девушка выполняла функции «оптового склада» и фасовщика в интернет-магазине, который работает в одном из мессенджеров. В квартире девушка хранила наркотики и психотропные вещества для дальнейшего сбыта путем «закладок».
 
26 мая 2020 года сотрудниками Холодногорского отдела полиции совместно с прокурором отдела Харьковской местной прокуратуры № 1 в ходе обыска по месту жительства харьковчанки обнаружено и изъяты оптовые партии наркосредств: психотропное вещество, оборот которого ограничен - амфетамин и наркотическое средство - каннабис.
 
Также проведен обыск в автомобиле девушки, во время которого изъято порошкообразное вещество и вещество растительного происхождения.
 
Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  склад наркотиков, закладки, харьков
 
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