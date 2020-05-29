На Окружной спасатели вырезали пострадавшего из разбитого автомобиля (ФОТО)

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.
29 мая около 7:37 возле села Кулиничи, на перекрестке ул. Ольховской и Окружной дороги, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек: Daewoo Lanos и Ford
Focus.
Пассажир Daewoo оказался зажат между конструкциями авто и не мог самостоятельно выбраться из салона.
На место происшествия прибыли спасатели 18-й части ГСЧС, который с помощью специального пневматического оборудования деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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Весна уходит из Харькова с дождями и прохладой.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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