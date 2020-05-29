29.05.2020 12:31

На Окружной спасатели вырезали пострадавшего из разбитого автомобиля (ФОТО)

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.



// ГСЧС

29 мая около 7:37 возле села Кулиничи, на перекрестке ул. Ольховской и Окружной дороги, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек: Daewoo Lanos и Ford

Focus.

Пассажир Daewoo оказался зажат между конструкциями авто и не мог самостоятельно выбраться из салона.

На место происшествия прибыли спасатели 18-й части ГСЧС, который с помощью специального пневматического оборудования деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи.