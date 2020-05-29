29.05.2020 13:02

Подростка из области второй раз задержали за угон мотоцикла (ФОТО)

19-летнего парня разоблачили в совершении преступления работники Близнюковского отделения полиции.



// Нацполиция

28 мая в полицию обратился 32-летний житель поселка Островщина. Он сообщил, что ночью неизвестный проник на территорию его двора и похитила мотоцикл.



Работники сектора реагирования патрульной полиции оперативно установили, что к совершению преступления причастен 19-летний житель села Дунино. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Парень признал свою вину.



Вещественное доказательство изъято и возвращено владельцу.



Парню сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кокса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.