На Салтовке пропала женщина с шестилетним ребенком (ФОТО)

Женщину и ее малолетнего сына разыскивает полиция.
29 мая в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что 28 мая 31-летняя Кристина Боднар вместе со своим 6-летним сыном ушли из дома и в настоящее время их местонахождение неизвестно.
Приметы женщины: на вид 30 лет, рост примерно 174 см, среднего телосложения, русые длинные волосы.
Была одета в кожаную короткую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.
Приметы ребенка: на вид 6-7 лет, рост около 120 см, полного телосложения, русые волосы.
Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно синие джинсы, белые кроссовки.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, просим сообщить ее в Московский отдела полиции или по телефонам: (057) 738-30-24, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
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