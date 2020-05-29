29.05.2020 11:29

Короткое замыкание электроплиты устроило пожар в квартире 9-этажки (ФОТО)

В Купянском районе спасатели ликвидировали пожар в квартире жилой 9-этажки.



// ГСЧС

28 мая в 11:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире 9-ти этажного жилого дома в пгт Ковшаровка.



Когда спасатели 44-й части прибыли на вызов, в квартире на 2-м этаже дома горела электроплита и домашние вещи общей площадью 10 кв.

Пожарным удалось предотвратить значительное распространение пламени на другие жилые помещения. В результате пожара никто не пострадал.





В 12:25 пожар был локализован, в 12:50 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.