За вылов краснокнижной рыбы нарушитель заплатит более тысячи гривен

27 мая Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил факт вылова краснокнижного вида рыбы.
Инцидент произошел на реке Оскол вблизи пгт Купянск-Узловой.
Нарушитель ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой. Мужчина успел поймать четыре карася золотого общим весом 1,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1320 грн.
«Хотя вес и нанесенные природе убытки незначительны, однако вред, который нанес браконьер своими действиями, является невосполнимым. Карась золотой включен в Список редких рыб Европы и в Красную книгу Украины. От личного ответственного отношения каждого из нас зависит, будет в будущем в наших реках этот аборигенный представитель ихтиофауны», - отметил начальник Управления Госрыбагентства в Харкивськиий области Алексей Гоголь.
На мужчину составили админпротоколы за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Браконьерское орудие лова и улов изъяли. Материалы дела будут переданы в суд.
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29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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