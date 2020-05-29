29.05.2020 10:58

За вылов краснокнижной рыбы нарушитель заплатит более тысячи гривен

27 мая Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил факт вылова краснокнижного вида рыбы.



//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на реке Оскол вблизи пгт Купянск-Узловой.



Нарушитель ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой. Мужчина успел поймать четыре карася золотого общим весом 1,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1320 грн.



«Хотя вес и нанесенные природе убытки незначительны, однако вред, который нанес браконьер своими действиями, является невосполнимым. Карась золотой включен в Список редких рыб Европы и в Красную книгу Украины. От личного ответственного отношения каждого из нас зависит, будет в будущем в наших реках этот аборигенный представитель ихтиофауны», - отметил начальник Управления Госрыбагентства в Харкивськиий области Алексей Гоголь.



На мужчину составили админпротоколы за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Браконьерское орудие лова и улов изъяли. Материалы дела будут переданы в суд.