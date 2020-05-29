Главная Новости Криминал и происшествия За вылов краснокнижной рыбы нарушитель заплатит более тысячи гривен
29.05.2020  10:58   

За вылов краснокнижной рыбы нарушитель заплатит более тысячи гривен

27 мая Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил факт вылова краснокнижного вида рыбы.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на реке Оскол вблизи пгт Купянск-Узловой.

Нарушитель ловил рыбу запрещенным орудием лова, а именно лесковой сеткой. Мужчина успел поймать четыре карася золотого общим весом 1,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 1320 грн.

«Хотя вес и нанесенные природе убытки незначительны, однако вред, который нанес браконьер своими действиями, является невосполнимым. Карась золотой включен в Список редких рыб Европы и в Красную книгу Украины. От личного ответственного отношения каждого из нас зависит, будет в будущем в наших реках этот аборигенный представитель ихтиофауны», - отметил начальник Управления Госрыбагентства в Харкивськиий области Алексей Гоголь.

На мужчину составили админпротоколы за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Браконьерское орудие лова и улов изъяли. Материалы дела будут переданы в суд.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Медицина В реке Уды – массовая гибель толстолобиков 25.05 Криминал и происшествия В Боровском районе изъят 1391 метр сетей - Харьковский рыбоохранный патруль 22.05 Криминал и происшествия Браконьеры под Харьковом в нерест наловили по $5о на сетку (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 