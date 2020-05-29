29.05.2020 10:33

В деле о растрате средств на ремонт полицейских Prius – новый фигурант

Новым подозреваемым по делу о растрате имущества более чем 850 тысяч гривен стал один из заместителей начальника ГУНП в Харьковской области.



//khar.gp.gov.ua

Сообщено о подозрении одному из заместителей начальника ГУНП в Харьковской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).



В ходе досудебного расследования установлено, в 2018 году бывшие (в настоящее время) заместитель начальника ГУНП в Харьковской области, ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области и один из действующих в настоящее время заместителей начальника ГУНП в Харьковской области разработали схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней должностных лиц коммерческой структуры (одного из харьковских автосалонов).



Так, заместители начальника ГУНП в Харьковской области подписывали акты выполненных работ за предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту служебного автотранспорта, которые фактически не предоставлялись, на основании чего систематически осуществлялось перечисление бюджетных средств с банковского счета ГУНП в Харьковской области в пользу коммерческой структуры.



Бывший ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области визировал и передавал на подпись руководителям акты выполненных работ, достоверно зная, что ремонтные работы фактически не проводились.



Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 850 тыс. грн.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения его от занимаемой должности.



Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - ДВБ ЧП Украины.



Ранее в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении бывшим заместителю начальника ГУНП в Харьковской области и ведущему инженеру одного из отделов ГУНП в Харьковской области в совершении аналогичного преступления (ч. 5 ст. 191 УК Украины).



Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.