Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове директор, переписавший арестованное имущество на сына, получил тюремный приговор
29.05.2020  09:46   

В Харькове директор, переписавший арестованное имущество на сына, получил тюремный приговор

За растрату имущества стоимостью более 2 млн грн директор ООО осужден на 7 лет.


// Facebook

Следствием установлено, что житель Харькова, находясь в должности директора ООО, несмотря на то, что постановлением Государственной исполнительной службы наложен арест на имущество (помещения) общества и запрет на его отчуждение, совершил растрату имущества стоимостью более 2 млн грн - незаконно передал его без согласия участников, вопреки уставу общества, в собственность своему сыну.
 
Кроме того, им был составлен заведомо ложный официальный документ - декларацию о готовности к эксплуатации объекта. На основании этого было оформлено право собственности на имущество, повлекшее таким образом тяжкие последствия обществу в виде имущественного ущерба на вышеуказанную сумму.

При поддержке публичного обвинения в суде Харьковской местной прокуратурой № 1 суд признал виновным директора ООО в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебном подлоге – составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия ( ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Приговором Октябрьского районного суда г. Харькова 61-летнего руководителя ООО приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года, с конфискацией ему принадлежащего имущества и штрафом в размере 12 750 грн.
 
Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Криминал и происшествия В деле о растрате средств на ремонт полицейских Prius – новый фигурант 26.05 Криминал и происшествия Угнали авто и продали: предприимчивых патрульных посадили под домашний арест 13.05 Криминал и происшествия Прокуроры объявили подозрение группе харьковчанок-администраторов салтовских подпольных казино
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 