29.05.2020 09:46

В Харькове директор, переписавший арестованное имущество на сына, получил тюремный приговор

За растрату имущества стоимостью более 2 млн грн директор ООО осужден на 7 лет.



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Следствием установлено, что житель Харькова, находясь в должности директора ООО, несмотря на то, что постановлением Государственной исполнительной службы наложен арест на имущество (помещения) общества и запрет на его отчуждение, совершил растрату имущества стоимостью более 2 млн грн - незаконно передал его без согласия участников, вопреки уставу общества, в собственность своему сыну.



Кроме того, им был составлен заведомо ложный официальный документ - декларацию о готовности к эксплуатации объекта. На основании этого было оформлено право собственности на имущество, повлекшее таким образом тяжкие последствия обществу в виде имущественного ущерба на вышеуказанную сумму.

При поддержке публичного обвинения в суде Харьковской местной прокуратурой № 1 суд признал виновным директора ООО в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебном подлоге – составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия ( ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).



Приговором Октябрьского районного суда г. Харькова 61-летнего руководителя ООО приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года, с конфискацией ему принадлежащего имущества и штрафом в размере 12 750 грн.



Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.