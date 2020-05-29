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29.05.2020  09:03   

Полиция инициировала проверку по факту конфликта у B2B Jewelry

28 мая у здания B2B Jewelry произошла конфликтная ситуация между харьковскими активистами и сотрудниками компании/


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Сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в полицию 28 мая около 17:00 от продавщицы ювелирного магазина.

Женщина сообщила, что у здания собрались около 50 человек с требованиями закрыть магазин.

В ходе конфликта неизвестные пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. В настоящее время их владельцы устанавливаются.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции, сотрудники патрульной полиции, полка полиции особого назначения, управление полиции охраны, работники подразделений «Восток», «ТОР».

Также в полицию с заявлением обратился 38-летний мужчина и сообщил, что неизвестный, находясь в магазине на площади Павловской, завладел его денежными средствами.

Сведения о событии внесены следователем Основянского отдела полиции в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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