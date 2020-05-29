Полиция инициировала проверку по факту конфликта у B2B Jewelry

28 мая у здания B2B Jewelry произошла конфликтная ситуация между харьковскими активистами и сотрудниками компании/
Сообщение о происшествии на площади Павловской поступило в полицию 28 мая около 17:00 от продавщицы ювелирного магазина.
Женщина сообщила, что у здания собрались около 50 человек с требованиями закрыть магазин.
В ходе конфликта неизвестные пробили колеса в четырех автомобилях, припаркованных у магазина. В настоящее время их владельцы устанавливаются.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции, сотрудники патрульной полиции, полка полиции особого назначения, управление полиции охраны, работники подразделений «Восток», «ТОР».
Также в полицию с заявлением обратился 38-летний мужчина и сообщил, что неизвестный, находясь в магазине на площади Павловской, завладел его денежными средствами.
Сведения о событии внесены следователем Основянского отдела полиции в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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