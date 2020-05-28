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28.05.2020  19:59   

В воде на набережной найден труп мужчины

Полиция выясняет личность утопленника.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении тела неизвестного в реке на Нетеченской набережной поступило в полицию через оператора «102» 28 мая 2020 года в 15:35.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
 
Полицейские не обнаружили на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти. 
 
Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.
 
Информация зарегистрирована Журнале единого учета Новобаварского отдела полиции. 
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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