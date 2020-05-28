28.05.2020 19:05

Новая Бавария: на горячем пойман закладчик (ФОТО)

Полицейские Харькова разоблачили «закладчика» Интернет-магазина.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 27 мая 2020 года в полицию поступила информация от граждан о том, что в палисаднике у подъезда одного из домов Новобоварского района они увидели подозрительного мужчину, который что-то прятал.

По адресу немедленно выехали сотрудники полиции.

На месте происшествия полицейские разоблачили 43-летнего мужчины. У него было изъяті 30 свертков с наркосредствами общим весом около 15 граммов и мобильный телефон.

По словам злоумышленника, в свертках находился метадон и героин.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривается лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Установлено, что указанный гражданин работал "закладчиком" на Интернет-магазин.

После получения результатов экспертизы будет решен вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Сейчас выясняется, на какой Интернет-магазин работал человек.

Также принимаются меры для прекращения его работы.