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28.05.2020  17:32   

Свидетелей смертельного ДТП просят прийти в полицию

Внимание, устанавливаются свидетели ДТП!


// Нацполиция

18 мая текущего года около 20:00 в районе дома 198 по улице Шевченко произошло столкновение автомобилей «BMW X1» и «Hyundai Coupe».

В результате аварии 50-летний водитель транспортного средства «Hyundai Coupe» был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался на следующий день.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

 Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24, 715-71-60.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, дтп, харьков
 
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