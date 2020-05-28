28.05.2020 17:32

Свидетелей смертельного ДТП просят прийти в полицию

Внимание, устанавливаются свидетели ДТП!



// Нацполиция

18 мая текущего года около 20:00 в районе дома 198 по улице Шевченко произошло столкновение автомобилей «BMW X1» и «Hyundai Coupe».



В результате аварии 50-летний водитель транспортного средства «Hyundai Coupe» был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался на следующий день.



В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24, 715-71-60.