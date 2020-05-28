Свидетелей смертельного ДТП просят прийти в полицию

Внимание, устанавливаются свидетели ДТП!
18 мая текущего года около 20:00 в районе дома 198 по улице Шевченко произошло столкновение автомобилей «BMW X1» и «Hyundai Coupe».
В результате аварии 50-летний водитель транспортного средства «Hyundai Coupe» был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался на следующий день.
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24, 715-71-60.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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