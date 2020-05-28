28.05.2020 16:13

Жестокая расправа с девочкой: убийца оставлена за решеткой (ВИДЕО)

Харьковский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой в убийстве своей 13-летней дочери Татьяны Пьяновой на меру пресечения в виде содержания под стражей.



//rbc.ua

Адвокат Татьяны Пьяновой просил назначить ей круглосуточный домашний арест.

Журналистов на заседание не пустили.

Прокурор говорит, что Пьянова отказывается давать показания следователям.

Сейчас женщина находится в СИЗО, психиатрическую экспертизу ещё не провели.

Напомним, 30 утром апреля на окраине Харькова Пьянову задержали полицейские.

Она была в неадекватном состоянии, голая, с ножом и пакетом, в котором была человеческая голова.

Суд принял решение оставить Татьяну Пьянову под стражей.