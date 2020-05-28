Жестокая расправа с девочкой: убийца оставлена за решеткой (ВИДЕО)

Харьковский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой в убийстве своей 13-летней дочери Татьяны Пьяновой на меру пресечения в виде содержания под стражей.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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