Главная Новости Криминал и происшествия Жестокая расправа с девочкой: убийца оставлена за решеткой (ВИДЕО)
28.05.2020  16:13   

Жестокая расправа с девочкой: убийца оставлена за решеткой (ВИДЕО)

Харьковский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой в убийстве своей 13-летней дочери Татьяны Пьяновой на меру пресечения в виде содержания под стражей.


//rbc.ua
Адвокат Татьяны Пьяновой просил назначить ей круглосуточный домашний арест.
 
Журналистов на заседание не пустили.
 
Прокурор говорит, что Пьянова отказывается давать показания следователям. 
 
Сейчас женщина находится в СИЗО, психиатрическую экспертизу ещё не провели. 
 
Напомним, 30 утром апреля на окраине Харькова Пьянову задержали полицейские.
 
Она была в неадекватном состоянии, голая, с ножом и пакетом, в котором была человеческая голова.
 
Суд принял решение  оставить Татьяну Пьянову под стражей.
 
Тэги:  убиство, отрезала голову дочери, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 