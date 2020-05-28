Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! В магазинах работают воры - запись камеры наблюдения (ВИДЕО)
28.05.2020  15:41   

Внимание! В магазинах работают воры - запись камеры наблюдения (ВИДЕО)

В магазине на Алексеевке два джентльмена стали героями ведеозаписи.


//t.me

Как информируют пользоватеи соцсети, на Павловом Поле замечены воришки.

Их работа была зафиксирована на камеру наблюдения 

Тэги:  воровство, крадут в магазине, харьков
 
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