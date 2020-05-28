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28.05.2020  14:56   

ДТП: легковушки организовали суперпробку (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользоваьтели соцсети, на окружной авария.

Здесь столкнулись легковушки.

Хотя машины практически целые, идет разбирательство, а пробка, уже очень большая, продолжает расти.

Она доходит практически до Залютино.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, харьков, аварии
 
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