ДТП: легковушки организовали суперпробку (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользоваьтели соцсети, на окружной авария.
Здесь столкнулись легковушки.
Хотя машины практически целые, идет разбирательство, а пробка, уже очень большая, продолжает расти.
Она доходит практически до Залютино.
Подробностей аварии пока нет.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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