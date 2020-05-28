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28.05.2020  15:01   

У Харкові дерево впало на контактну мережу

Через сильний вітер сьогодні, 28 травня, на вул. Дерев'янка, 40 на контактну мережу впало дерево.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті комунального господарства, в зв'язку з подією було призупинено рух тролейбуса по вул. Дерев'янка. На даний момент комунальники займаються розпилюванням і вивезенням дерева.

Крім того, за інформацією Департаменту житлового господарства, ще п'ять дерев було повалено в результаті негоди у дворах житлових будинків. Частина з них уже прибрана, решта - в роботі.

Також через сильний вітер в різних районах міста відламалися і впали три великі гілки.

Источник:   ХМР
 Тэги:  непогода, харьков, упало дерево, контактная сеть, троллейбус, движение
 
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