У Харкові дерево впало на контактну мережу

Через сильний вітер сьогодні, 28 травня, на вул. Дерев'янка, 40 на контактну мережу впало дерево.
Як повідомили в Департаменті комунального господарства, в зв'язку з подією було призупинено рух тролейбуса по вул. Дерев'янка. На даний момент комунальники займаються розпилюванням і вивезенням дерева.
Крім того, за інформацією Департаменту житлового господарства, ще п'ять дерев було повалено в результаті негоди у дворах житлових будинків. Частина з них уже прибрана, решта - в роботі.
Також через сильний вітер в різних районах міста відламалися і впали три великі гілки.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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