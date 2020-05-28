28.05.2020 13:29

Не заметил пропажи в 5 миллионов: лесник может сесть на пять лет (ФОТО)

У лесника исчезли 500 деревьев.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении мастеру леса в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Как сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение августа 2019-февраль 2020 мастер леса Краснокутского лесничества ГП «Гутянское лесное хозяйство» не обеспечил надлежащее хранение имущества вверенного ему государственного предприятия, в результате чего неустановленные лица вырубили более 500 деревьев разных пород - сосен, кленов, берез, дубов, черемухи.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 5 500 000 грн.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - УСР в Харьковской области ГВР ЧП Украина.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения мастера леса от занимаемой должности.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.