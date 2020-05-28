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28.05.2020  13:29   

Не заметил пропажи в 5 миллионов: лесник может сесть на пять лет (ФОТО)

У лесника исчезли 500 деревьев.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении мастеру леса в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
 
Как сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение августа 2019-февраль 2020 мастер леса Краснокутского лесничества ГП «Гутянское лесное хозяйство» не обеспечил надлежащее хранение имущества вверенного ему государственного предприятия, в результате чего неустановленные лица вырубили более 500 деревьев разных пород - сосен, кленов, берез, дубов, черемухи.
 
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 5 500 000 грн.
 
Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - УСР в Харьковской области ГВР ЧП Украина.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения мастера леса от занимаемой должности.
 
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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