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28.05.2020  12:59   

Взрывоопасный урожай: спасатели уничтожили десяток найденных боеприпасов

Среди уничтоженного пиротехниками- минометные мины, артснаряд и ручная граната Ф-1.


//informator.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, 27 мая 2020 года пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.
 
Пиротехнические работы проводились в Киевском районе Харькова, Чугуевском и Волчанском районах области.
 
Пиротехники осуществили 5 выездов и обезвредили 10 боеприпасов. Среди них 5 минометных мин диаметром 50 мм, 3 - диаметром 82 мм, 1 артснаряд калибра 76 мм и 1 ручная граната Ф-1.
 
Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.
 
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
 
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
 
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  разминировали, уничтожили боеприпасы, харьков, мина, артсняряд, граната, ф-1
 
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