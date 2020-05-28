28.05.2020 12:59

Взрывоопасный урожай: спасатели уничтожили десяток найденных боеприпасов

Среди уничтоженного пиротехниками- минометные мины, артснаряд и ручная граната Ф-1.



//informator.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 27 мая 2020 года пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Пиротехнические работы проводились в Киевском районе Харькова, Чугуевском и Волчанском районах области.

Пиротехники осуществили 5 выездов и обезвредили 10 боеприпасов. Среди них 5 минометных мин диаметром 50 мм, 3 - диаметром 82 мм, 1 артснаряд калибра 76 мм и 1 ручная граната Ф-1.

Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».