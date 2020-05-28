28.05.2020 12:28

Таможенник дал "добро" на контрабанду в полмиллиона (ФОТО)

Чиновнику таможни сообщено о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении главному государственному инспектору одного из отделов таможенного оформления Слобожанской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Цимбалистенка, установлено, что в ноябре 2019 главный госинспектор одного из отделов Харьковской таможни по предварительному сговору, совместно с другим главным госинспектором этого же отдела таможенного оформления, провел обзор микроавтобуса.

В машине находился товар, стоимость которого превышала эквивалент 10 000 евро и подлежал письменному декларированию с подачей таможенной декларации, предусмотренной законодательством Украины. Проведя обзор микроавтобуса, указанный таможенник не осуществил в полном объеме таможенный контроль указанного автомобиля и не принял мер, направленных на выявление таможенных правонарушений, предотвращения перемещения через таможенную границу товаров, незаконно перемещались в данном автомобиле.

Также инспектор не привлек указанного гражданина к административной ответственности. Чтобы водитель беспрепятственно переместил микроавтобус с товаром через таможенную границу Украины, таможенник сообщил своему сообщнику-коллеге, что он провел обзор указанного автомобиля и в нем отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.

В дальнейшем, сообщник вышеупомянутого таможенника внес соответствующую информацию в отношении водителя и транспортного средства в информационную систему, проставил соответствующие печати, чем завершил процедуру таможенного оформления и контроля.

Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы сумма недополученных государственным бюджетом средств составляет почти 466 тыс. Грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Справка: В декабре 2019 сообщнику сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст.364 УК Украина). Суд отстранил от занимаемой должности главного государственного инспектора отдела таможенного оформления Слобожанской таможни Гостаможслужбы и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - главный оперативно-розыскной отдел Харьковского пограничного отряда ГПС Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.