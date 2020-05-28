28.05.2020 10:20

На грязном складе Харькова наладили кустарное производство асептика (ФОТО)

41-летний харьковчанин организовал производство асептических средств кустарным способом и реализовывал жидкость под видом асептика.



// Нацполиция

Киберполиции установила, что мужчина является директором общества с ограниченной ответственностью, одним из видов деятельности которого является производство пищевых добавок.

В помещениях предприятия было организовано производство так называемых дезинфицирующих средств.

В дальнейшем жидкость фасовалась и реализовывалась под видом асептики через сайт предприятия. Также объявления о продаже размещались на торговых интернет-площадках. Товар отправлялся по почте, что не давало возможности покупателю убедиться в его качестве.

По оперативной информации, с момента объявления карантина и повышение спроса на асептические средства, фигурант реализовал более 2000 литров жидкости под видом дезинфицирующего средства.





Правоохранители провели обыски на предприятии. В ходе обыска задокументировано антисанитарные условия производства пищевых добавок и дезинфицирующих средств. Изготовляли фальсификат лица, не имеющие соответствующего образования и квалификации, необходимой для производства лекарств. По результатам обыска изъято канистры со спиртом, флаконы глицерина, на которые решением суда наложен арест.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления.



