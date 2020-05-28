Главная Новости Криминал и происшествия Подробности ДТП на Салтовке (ФОТО)
28.05.2020  12:01   

Подробности ДТП на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 27 мая около 19:10 на Салтовском шоссе, 242.


// Facebook

Участниками столкновения стали автомобиль Lexus GX 470 и автомобиль ЗАЗ 110307.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля ЗАЗ. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия  устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Криминал и происшествия На проспекте Гагарина автомобиль вылетел на разворотную клумбу (ФОТО) 27.05 Криминал и происшествия Жесткое ДТП на Старой Салтовке (ФОТО, ВИДЕО) 27.05 Криминал и происшествия В полиции рассказали подробности ДТП с пешеходом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 