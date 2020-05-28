Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Гагарина автомобиль вылетел на разворотную клумбу (ФОТО)
28.05.2020  09:59   

На проспекте Гагарина автомобиль вылетел на разворотную клумбу (ФОТО)

Авария произошла 27 мая около трех часов ночи на улице Вернадского, 1.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки и совершил наезд на бордюрный камень.

В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля. Медики госпитализировали его в больницу

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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