На проспекте Гагарина автомобиль вылетел на разворотную клумбу (ФОТО)

Авария произошла 27 мая около трех часов ночи на улице Вернадского, 1.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не учел дорожной обстановки и совершил наезд на бордюрный камень.
В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля. Медики госпитализировали его в больницу
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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