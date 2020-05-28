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28.05.2020  09:37   

Продавцы несуществующей сельхозпродукции выманили у покупателей больше миллиона гривень (ФОТО)

Харьковские детективы сообщили о подозрении группе лиц в совершении мошенничества в особо крупных размерах.


// Нацполиция

Как установило досудебное расследование, что 24-летний мужчина организовал мошенническую схему по завладению деньгами. Он размещал на одном из интернет-ресурсов объявления о продаже фактически несуществующей сельхозпродукции по сниженной стоимости.

30-летний мужчина и 28-летняя женщина занимались поиском лиц, на которых оформлялись банковские карты и перечислялись деньги. Затем злоумышленники снимали средства и передавали организатору преступной схемы. За это подельники получали свой процент.

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на общую сумму 1259000 гривен.

В феврале 2020 года полицейские провели обыски по месту жительства одного из фигурантов уголовного производства и изъяли вещественные доказательства.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Троим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следственные действия проводили детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с работниками УСР в Харьковской области ДВР НПУ под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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