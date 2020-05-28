28.05.2020 09:37

Продавцы несуществующей сельхозпродукции выманили у покупателей больше миллиона гривень (ФОТО)

Харьковские детективы сообщили о подозрении группе лиц в совершении мошенничества в особо крупных размерах.



// Нацполиция

Как установило досудебное расследование, что 24-летний мужчина организовал мошенническую схему по завладению деньгами. Он размещал на одном из интернет-ресурсов объявления о продаже фактически несуществующей сельхозпродукции по сниженной стоимости.



30-летний мужчина и 28-летняя женщина занимались поиском лиц, на которых оформлялись банковские карты и перечислялись деньги. Затем злоумышленники снимали средства и передавали организатору преступной схемы. За это подельники получали свой процент.

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на общую сумму 1259000 гривен.

В феврале 2020 года полицейские провели обыски по месту жительства одного из фигурантов уголовного производства и изъяли вещественные доказательства.



Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Троим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Следственные действия проводили детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с работниками УСР в Харьковской области ДВР НПУ под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.