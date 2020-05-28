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28.05.2020  08:50   

Использование нелицензионного видео грозит харьковчанину тюремным сроком

Киберполиция разоблачила мужчину в незаконной ретрансляции аудиовизуальных произведений.


// cyberpolice.gov.ua

Сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили 36-летнего харьковчанина в незаконной ретрансляции видеоконтента.

Киберполиция установила, что мужчина в 2014 году создал и администрировал несколько сайтов с видеоконтентом, права которых принадлежат известным мировым компаниям. Заработок получал от размещения рекламы. Сумма нанесенного ущерба правообладателям устанавливается.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта в Харькове. По результатам обыска изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Во время предварительного осмотра техники получены доказательства противоправной деятельности, а именно доступы к сайтам и хостингам с видеоконтентом.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Источник:   Киберполиция Украины
 Тэги:  нелицензионное видео, аворские права, харьков, киберполиция
 
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