28.05.2020 08:50

Использование нелицензионного видео грозит харьковчанину тюремным сроком

Киберполиция разоблачила мужчину в незаконной ретрансляции аудиовизуальных произведений.



// cyberpolice.gov.ua

Сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили 36-летнего харьковчанина в незаконной ретрансляции видеоконтента.

Киберполиция установила, что мужчина в 2014 году создал и администрировал несколько сайтов с видеоконтентом, права которых принадлежат известным мировым компаниям. Заработок получал от размещения рекламы. Сумма нанесенного ущерба правообладателям устанавливается.



Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта в Харькове. По результатам обыска изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Во время предварительного осмотра техники получены доказательства противоправной деятельности, а именно доступы к сайтам и хостингам с видеоконтентом.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.