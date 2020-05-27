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27.05.2020  18:37   

Мошенничество чиновника может стоить ему трех лет за решеткой

Государственный исполнитель, совершивший служебный подлог, предстанет перед судом.


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Харьковской местной прокуратурой №4 направлен в суд обвинительный акт в отношении государственного исполнителя одного из районных отделов государственной исполнительной службы Харькова по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
 
По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что в ноябре 2019 указанный государственный исполнитель безосновательно провел государственную регистрацию прекращения обременения имущества должника в исполнительном производстве о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетнего ребенка.
 
После этого подделал процессуальный документ - постановление об отмене мер принудительного исполнения, к содержанию которого внес ложные сведения о погашении должником задолженности по уплате алиментов.
 
На основании поддельного постановления сведения о должнике исключены из Единого реестра должников, что позволило проведение через несколько дней нотариального удостоверения сделки по отчуждению принадлежащей должнику на праве собственности трехкомнатной квартиры, расположенной на территории Московского района. Харьков.
 
В результате продажи третьим лицам указанной квартиры несовершеннолетний сын должника остался не только без алиментов, его отец не платил в течение нескольких лет, но и без надлежащего обеспечения уплаты задолженности по алиментам, а также без перспективы получения в будущем указанной квартиры по наследству.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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