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27.05.2020  17:49   

Схватка за закладку со стрельбой и наездом на копа (ФОТО, Обновлено)

Виновник случившегося - в неотложке.


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Как информирует ГУ Нацполции, 27 мая 2020 года в 12:51 на улице Хуторянской во время патрулирования Немышлянского района города сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2108» распространяют наркотические средства, раскладывая закладки.
 
Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на улице Хуторянской. При приближении к машине, водитель транспортного средства совершил наезд на одного из полицейских.
 
При этом возникла реальная угроза жизни и здоровью работника полиции и окружающих. Поэтому, на основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», полицейские применили табельное огнестрельное оружие, несколько раз выстрелив по колесам транспортного средства правонарушителей.
 
В результате происшествия работник полиции получил травмы руки и ноги, 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.
 
Также в автомобиле находился 31-летний мужчина. Сейчас его опрашивают правоохранители. Как выяснилось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции.
 
Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  драка, стрельба, харьков, закладки, наркотики
 
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