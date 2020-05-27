Схватка за закладку со стрельбой и наездом на копа (ФОТО, Обновлено)

27.05.2020 17:49

Виновник случившегося - в неотложке.

Как информирует ГУ Нацполции, 27 мая 2020 года в 12:51 на улице Хуторянской во время патрулирования Немышлянского района города сотрудники подразделения «Восток» получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле «ВАЗ-2108» распространяют наркотические средства, раскладывая закладки.

Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на улице Хуторянской. При приближении к машине, водитель транспортного средства совершил наезд на одного из полицейских.

При этом возникла реальная угроза жизни и здоровью работника полиции и окружающих. Поэтому, на основании ст. 46 Закона Украины «О Национальной полиции», полицейские применили табельное огнестрельное оружие, несколько раз выстрелив по колесам транспортного средства правонарушителей.

В результате происшествия работник полиции получил травмы руки и ноги, 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Также в автомобиле находился 31-летний мужчина. Сейчас его опрашивают правоохранители. Как выяснилось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.