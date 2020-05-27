27.05.2020 15:19

Фальшивый спирт: копы накрыли крупное производство контрафакта (ФОТО)

34 тонны контрафактного спирта: разоблачены подпольные производства ликероводочных изделий



//khar.gp.gov.ua

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков).

Как сообщила и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области Людмила Белозерова, в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харькова и области были организованы подпольные производства ликероводочных изделий для дальнейшего сбыта.

В ходе расследования обнаружены два цеха по производству ликеро-водочных изделий, один из которых расположен во Фрунзенском районе г.Харькова, а другой - в пгт. Песочин, и два места реализации незаконно изготовленных алкогольных изделий.

Во время обысков, проведенных 26 мая 2020 года прокуратурой Харьковской области совместно с ГУ ГФС в Харьковской области, изъято оборудование для незаконного изготовления алкогольных напитков (фильтры, баллоны, шланги, насосы), спирт, смеси для изготовления коньяка, а также контрафактный товар в кубовых емкостях и пластиковых баклажках по 5, 10, 20 л общим объемом около 34 тонн.

На территории цеха спирт фильтровали и очищали, после чего использовали для изготовления алкогольных напитков.

Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.