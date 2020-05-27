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27.05.2020  14:50   

Подорвали платежный терминал: информация полиции

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения платежного терминала в Слободском районе Харькова.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 мая 2020 года  в 8:46 в полицию поступила инфомрация о том, что на улице Ньютона ночью неизвестные совершили кражу денег с платежного терминала.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.
 
Они установили, что неизвестные злоумышленники повредили терминал и украли 4000 гривен.
 
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взорвали терминал, харьков
 
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