27.05.2020 14:50

Подорвали платежный терминал: информация полиции

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения платежного терминала в Слободском районе Харькова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 27 мая 2020 года в 8:46 в полицию поступила инфомрация о том, что на улице Ньютона ночью неизвестные совершили кражу денег с платежного терминала.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.

Они установили, что неизвестные злоумышленники повредили терминал и украли 4000 гривен.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.