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27.05.2020  13:56   

ДТП: фура зацепила легковушку на Старой Салтовке (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Южной Салтовек - авария.

На проспекте Льва Ландау фура зацепила ВАЗ.

По предварительной информаци обошлось без пострадавших. 

Идет оформление ДТП копами.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, фура зацепила
 
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