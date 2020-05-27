27.05.2020 13:41

ДТП: крепкий поцелуй на перекрестке (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользоватеи соцсети, на Салтовке - ДТП.

Здесь, на перекрестке Гвардейцев-Широнинцев и Валентиновской не смогли разъехаться две легковушки.

Одна из них влетела в бок другой.