ДТП: крепкий поцелуй на перекрестке (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользоватеи соцсети, на Салтовке - ДТП.
Здесь, на перекрестке Гвардейцев-Широнинцев и Валентиновской не смогли разъехаться две легковушки.
Одна из них влетела в бок другой.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
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